В России упали продажи алкоголя

Розничная продажа практически всей алкогольной продукции в России снизилась в 2017 году. По данным Национального союза защиты прав потребителей, в прошлом году было продано 67,5 млн декалитров (дал) водки, что на 16,6% меньше, чем в годом ранее.

Розничная продажа ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов составила 2,551 млн дал (на 43,4% меньше, чем в 2016 году), а ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов — 5,3 млн дал (на 25,8% меньше), пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Также снизились продажи коньяка, шампанского и виноградных вин. Однако выросли продажи фруктовых вин — на 71,8%, до 10,3 млн дал.

Глава Минздрава Вероника Скворцова в середине января отметила, что за последние пять лет потребление алкоголя в России снизилось на 80 процентов.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации предложили снизить содержание спирта в водке до 37,5%. Сенаторы считают, что сейчас закон и ГОСТ противоречат друг другу.