В Минфине решили продлить налоговые каникулы для нянь и репетиторов

В министерстве финансов России предложили продлить налоговые каникулы для отдельных категорий самозанятых граждан до 31 декабря 2019 года. Проект федерального закона 23 января опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Согласно принятому в июле 2017 года закону, к самозанятым относятся граждане, которые оказывают различные услуги, но при этом не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Это няни, фотографы, водители, репетиторы, дизайнеры, переводчики, мастера по ремонту и строительству и прочие.

С того же года для репетиторов, домработниц, нянь и сиделок ввели налоговые каникулы, обнулив ставку по налогам и страховым взносам с доходов, полученных в 2017 и 2018 годах. Чтобы получить временные налоговые льготы, подобные категории должны были уведомить Федеральную налоговую службу об осуществлении своей деятельности.

Инициатива была призвана вывести из тени самозанятых граждан и улучшить собираемость налогов, но предложенные льготы их мало заинтересовали. По данным ФНС, на 1 января 2018 года в России зарегистрировались только 936 самозанятых.