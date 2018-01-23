СМИ: ФСБ хочет приостановить работу опасных предприятий на время ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала отправлять предприятиям, расположенным в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу, предписания о необходимости приостановить работу на время проведения турнира. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 16 января, которое пришло на имя руководителя одного из крупных химических предприятий Нижегородской области.

В письме от руководителя предприятия требуют издать указ о прекращении работы, согласовать его с «региональным межведомственным оперативным штабом». В приказе должны быть перечислены участки, цеха и оборудование, подлежащие остановке. Если прекратить работу предприятия невозможно, необходимо направить в «штаб» объяснение и указать возможные последствия в случае катастрофы.

Силовики ссылаются на указ президента от 9 мая 2017 года и постановление правительства от 9 июня того же года о применении усиленных мер безопасности на время чемпионата. В связи с этим должна быть прекращена работа производств и организаций, использующих «источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества».

Источник РБК в ФСБ подтвердил, что работа предприятий будет приостановлена на период проведения чемпионата мира. «Это будет сделано в рамках президентского указа об усиленных мерах безопасности», — отметил собеседник.

Издание приводит названия предприятий, где, по данным издания, получили похожие предписания. В частности, говорится о том, что в ОКБМ им. Африкантова, входящем в «Росатом», подтвердили получение письма и заверили ФСБ в отсутствии у предприятия опасных производств. На Кстовском НПЗ сообщили газете, что письмо пришло, но выполнить такие требования невозможно, из-за того что производственный цикл носит непрерывный характер. Предписание получили и в «Оргхиме», расположенном в 400 км от Нижнего Новгорода. На предприятии рассказали, что «отрицательно относятся к идее поголовной остановки опасных производств, особенно тех, которые находятся на большом удалении от инфраструктурных объектов чемпионата».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут играть на стадионах в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.