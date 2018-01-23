Полузащитник «Зенита» Паредес повредил плюсневую кость в товарищеской игре

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес получил травму в товарищеском матче против "Копенгагена" (5:0) 22 января в Дубае. Об этом рассказал главный тренер петербургской команды Роберто Манчини после игры.

«Он объяснил мне, возможно, вы этого не увидели. У него небольшое повреждение плюсневой кости, но, судя по всему, ничего серьезного», – цитирует Манчини официальный сайт "Зенита".

Напомним, для «Зенита» победа над «Копенгагеном» стала первой на сборах в Дубае. Голами отметились Андрей Панюков (18 и 34 минуты), Антон Заболотный (28 минута), Матиас Креневиттер (62) и Александр Кокорин (86).

Ранее сообщалось, что из-за проблем со здоровье сборы покинул защитник «Зенита» Бранислав Иванович.