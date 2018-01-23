Дзюба перейдет в тульский «Арсенал» до конца недели

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба близок к переходу в тульский «Арсенал».

Как сообщает 22 января «Спорт-Экспресс» , ожидается, что аренда игрока сборной России будет оформлена до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Уфу», но против этого варианта выступила жена футболиста. По ее мнению, это слишком далеко от Петербурга и Москвы.

Напомним, что главный тренер «Уфы» – Сергей Семак, до 2013 года игравший за «Зенит», а затем перешедший на тренерскую работу в петербургском клубе.