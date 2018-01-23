Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства

Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 8 февраля, следует из итогов голосования.

После этого законопроект должен поступить в Палату представителей.

Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций 20 января из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем безопасность США. "Они (демократы. — Прим. ред.) могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой "шатдауна" (закрытием ведомств. — Прим. ред.)", — написал глава Белого дома в Twitter.

"Закрытие" федерального правительства — редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, обе партии винят друг друга в бюджетном кризисе.