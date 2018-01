Мердок призвал Facebook платить отчисления заслуживающим доверия СМИ

Американский медиамагнат Руперт Мердок призвал Facebook платить заслуживающим доверия СМИ отчисления, схожие с моделью кабельного телевидения, в рамках усилий соцсети по борьбе с дезинформацией в ленте новостей. Об этом сообщает Reuters.

«Facebook и Google популяризировали лживые источники новостей через алгоритмы, выгодные для этих компаний, но по своему существу ненадежные», – сказал Мердок, владеющий The Wall Street Journal, The Times и New York Post.

Мердок ранее заявлял, что намерен «внимательно следить» за изменениями в новостной ленте социальной сети Facebook.

На прошлой неделе сообщалось, что Facebook позволит пользователям самим оценить достоверность источников новостей.