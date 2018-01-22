Российские военные проинспектируют оборонный объект ФРГ, сообщает вечером 22 января Минобороны РФ.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Германии. Посещение по оценке будет проводиться 23 января 2018 года в течение одного дня", – говорится в сообщении МО РФ.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники, уточняет министерство.

В ходе посещения по оценке инспекторы посетят военный объект Германии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники. Какой конкретно объект проверят российские офицеры, Минобороны не раскрывает.