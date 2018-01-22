Скорая попала в массовое ДТП на скользком мосту Александровской фермы

Массовое ДТП произошло вечером 22 января на путепроводе на проспекте Александровской фермы. Участниками стали карета Скорой помощи, грузовой автомобиль и несколько легковых – очевидцы насчитали пять.

Причиной аварии автомобилисты называют гололедицу, и видеозапись момента одного из столкновений это подтверждает: фура просто не может затормозить перед «кучей-малой» из машин.

Вообще же в понедельник на этом участке были две аварии.

Подробности, фотографии и видеозаписи – на «Водителе Петербурга».