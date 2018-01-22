СМИ: Кришито интересен клубу из ОАЭ

Клуб из ОАЭ заинтресован в приобретении защитника "Зенита" Доменико Кришито, информирует Calciomercato. Название клуба не уточняется.

Кроме того, издание сообщает об интересе к игроку обороны со стороны "Дженоа", который давно хочет вернуть воспитанника в клуб. По информации источника, возвращаться в Италию Кришито не намерен.

Напомним, Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.