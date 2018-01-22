В Москве застрелили мужчину

По факту убийства мужчины на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, вечером 22 января 2018 года вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту в Москве неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи», – сказала Иванова.

По ее словам, следствие рассматривает различные версии совершения преступления.

Иванова добавила, что дело возбудили об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, ведется поиск преступника.