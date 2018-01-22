Путин укоротил военное приветствие

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил. Соответствующий документ опубликован 22 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно одному из изменений, если командир поздравляет военнослужащего или объявляет благодарность, тот отвечает «Служу России», или "Служим России", если речь идёт о группе поздравляемых военных. Ранее полагалось отвечать «Служу Российской Федерации» или "Служим Российской Федерации" соответственно.

Статья 2 основного закона страны – конституции – гласит, что Российская Федерация и Россия являются равнозначными наименованиями.