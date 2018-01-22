Один из голодавших на Ямале рабочих добился выплаты зарплаты, приехав в Петербург

Промышленная группа «Проминдустрия» пошла на мировое соглашение с нефтяником, которому не платили зарплату на стройках компании на Ямале. Признать владельца компании виновным помогло личное присутствие потерпевшего на суде в Петербурге.

О ходе заседания 22 января «Фонтанке» рассказала юрист проекта «Открытое право» Анастасия Буракова.

Дело слушал мировой судья 59 участка, клиент Бураковой был одним из немногих нефтяников, кто смог доехать до Северной столицы – большинство голодавших из-за невыплаты зарплат на Ямале живут в том же регионе. Прокуратура настаивала на том, что «Проминдустрия» рассчиталась со своими долгами перед работниками и глава компании, Сергей Костромин, должен заплатить только штраф по статье 145.1 УК РФ – Невыплата заработной платы. Однако рабочий не только лично приехал на заседание, но и привёз полный пакет документов, подтверждающих, что с лета 2016 года не получил ни копейки от компании, с которой у него был заключён трудовой договор.

Доводы нефтяника оказались неопровержимыми. Суд признал его право на выплату, «Проминдустрия» пошла на мировое соглашение. Клиент «Открытого права» получит 100 тысяч рублей своей зарплаты по трудовому договору и около 20 тысяч – как компенсацию за просрочку. Еще около 180 тысяч предстоит взыскать в рамках гражданско-правовых договоров с Проминдустрией. Второму нефтянику, который также смог присутствовать на заседании, компания также выплатит его зарплату, около 50 тысяч. Пока не смогли получить свои деньги ещё порядка десяти человек, чьи фамилии фигурировали в деле. Присланные по почте документы они оформили с ошибками, и судья не рассматривал их по существу.

Что касается приговора Костромину, то постановление судьи будет опубликовано только в среду, 24 января. Анастасия Буракова полагает, что дело из уголовного превратится в уголовно-правовое и Костромин лишь заплатит штраф.

«Пока решить проблему с выплатой удаётся только тем, у кого был трудовой договор с «Проминдустрией» или их дочерними компаниями. Однако остаётся ещё немало людей, кто работал по гражданско-правовым договорам, эти отношения не попадают под уголовную статью и что им делать, пока не ясно. Компания признана банкротом и подобные выплаты – лишь в третьей очереди», – объясняет юрист.

Напомним, арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел наблюдение в «Промышленной группе «Проминдустрия» 4 марта 2017 года. Компания строила инфраструктуру для нефтяников в Ямало-Ненецком, Ханты-мансийском автономных округах, в Коми, контракты она заключала с «Газпромом», «Новатэком», «Лукойлом» и другими крупными холдингами. Финансовые проблемы начались в 2016 году, к лету 2017 рабочие начали на стройплощадках голодовки. История закончилась уголовными делами, Костромина отправили под домашний арест, учредитель «РСК-Логистик» оказался в СИЗО. Долги по зарплатам исчислялись в сотнях миллионов рублей.