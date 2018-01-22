Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» передумал накрывать стол сокамерникам

Фигурант дела о теракте в петербургском супермаркете «Перекресток» обжаловал арест. Выйти из новых Крестов Дмитрий Лукьяненко планирует до дня рождения.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 22 января, Лукьяненко подал апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит ее 31 января, – уточнили в пресс-службе. – Ходатайство о личном участии в заседании обвиняемым не заявлялось».

Арест Лукьяненко по предновогоднему постановлению Калининского райсуда действует до 28 февраля. На этот период приходится день рождения обвиняемого. На процессе в Калининском он после консультации с адвокатом по назначению Еленой Корниловой не стал возражать против ареста, но потом передумал.

Самодельное взрывное устройство сработало в камере хранения «Перекрестка» на Кондратьевском проспекте 27 декабря. СК возбудил дело по покушению на убийство (статья 105 УК), Владимир Путин назвал инцидент терактом, 31 декабря Лукьянено предъявили обвинение по этой статье (205-я УК). При взрыве пострадали восемнадцать человек, все выписаны.

Лукьяненко, по версии следствия, посещал психологические тренинги школы «Дэир», остался недоволен ее услугами и взрывом хотел выразить свой протест. Одновременно в свои ряды Дмитрия записала запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», взявшая ответственность за «Перекресток».