ЦИК РФ зарегистрировал еще 154 доверенных лица Владимира Путина

Центризбирком 22 января зарегистрировал вторую группу доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Об этом сообщает РИА Новости. Итого список включает 413 доверенных лиц. Первая половина списка была зарегистрирована 12 января. Неизвестно, будет ли ЦИК еще регистрировать доверенных лиц. Как ранее заявлял сопредседатель избирательного штаба Александр Румянцев, список доверенных лиц Путина может пополняться вплоть до 16 марта по желанию самого кандидата. По закону их число не может превышать 600.

Среди 154 новых доверенных лиц значительную часть занимают известные деятели культуры и спорта. В списке присутствуют петербуржцы – Валерий Гергиев, Юрий и Борис Темиркановы, Рудольф Фурманов, Михаил Боярский, Евгений Плющенко. Петербуржец стал и самым молодым доверенным лицом Путина во второй группе списка – это победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2017" Илья Демаков 1987 года рождения.