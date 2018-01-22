Петербург официально подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею-2024

Санкт-Петербург отправил в Международную федерацию хоккея (IIFH) официальную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году. Как сообщает 22 января пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова, город полностью готов для этого.

«Санкт-Петербург уже принял Чемпионат мира по хоккею 2016 года, Кубок конфедераций 2017 года, получившие высокую оценку как со стороны Международных спортивных федераций, так и со стороны Правительства Российской Федерации. В скором времени у нас состоятся матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. И важнейшим результатом данных событий является создание в Санкт-Петербурге современной городской инфраструктуры», – подчеркнул Кириллов.

Согласно заявке, проведение чемпионата предполагается в мае 2024 года в течение 17 дней на двух действующих ледовых аренах – в Ледовом дворце (12 300 зрительских мест) и в спортивном комплексе «Юбилейный» (6400).

Кроме того, в настоящее время Правительством города совместно с хоккейным клубом «СКА» прорабатывается инвестиционное предложение по реконструкции СКК.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2016 года прошел с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве игры проводились на стадионе «ВТБ Ледовый дворец», в Санкт-Петербурге — в СК «Юбилейный». В «Юбилейном» прошли матчи группы «В» и две четвертьфинальные встречи. В общей сложности петербургскую часть чемпионата мира посетили 136,5 тыс. зрителей (официальные данные Международной федерации хоккея), или 4550 зрителей в среднем на матче.