В отношении журналиста Кагермазова не стали возбуждать уголовное дело об уклонении от службы

Следственный комитет не будет возбуждать уголовное дело в отношении корреспондента MR7 Сергея Кагермазова. Об этом «Фонтанке» сообщил журналист со ссылкой на следователя.

«В течение 30 дней будет оформлено письменное постановление и отправлено в прокуратуру, но, к сожалению, там снова могут отменить отказ и направить на новую проверку – так может длиться два года», – сообщил Кагермазов.

Отметим, что 17 января журналиста MR7 не пустили в Мариинский дворец, а затем препроводили в Следственный комитет. Там ему выдали повестку. Его долгом Родине правоохранители заинтересовались после прозвучавшего год назад предложения спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отправить журналиста в армию. Следственный комитет нашел основания для возбуждения уголовного дела по 328-й статье, но прокуратура не согласилась. В конце 2017 года СК изменил решение и подготовил постановление об отказе в возбуждении дела, но прокуратура тоже передумала и поручила «покопать» еще.