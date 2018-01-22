От МВД требуют 1,5 млн за застреленного петербуржца

Родственники погибшего в отделе полиции петербуржца подали иск к МВД. Последствия случайного выстрела пьяного оперативника оценены в 1,5 млн рублей.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов 22 января, заявление о компенсации морального вреда к министерству внутренних дел подано в Замоскворецкий суд Москвы матерью погибшего Дмитрия Демидова. Наталья Зверева в иске разъясняет, что приговоренный за причинение смерти по неосторожности оперативник 26-го отдела Красногвардейского УВМВД Андрей Артемьев пьяным заступил на дежурство, получил табельное оружие, доставил ее сына в служебный кабинет и выстрелом причинил потерпевшему слепое ранение головы с контузией головного мозга.

В иске детально описываются обстоятельства, которые, по мнению заявительницы, привели к гибели человека. Артемьев ранее предупреждался о неполном служебном соответствии в связи с работой в состоянии опьянения, употребление спиртного входило в перечень вредных привычек полицейского, он по рекомендации психолога нуждался в жестком контроле руководства.

«Виновником преступления стал сотрудник, который ни при каких обстоятельствах не должен был в состоянии опьянения находиться на рабочем месте и иметь доступ к огнестрельному оружию», – уточняет истица и просит взыскать с МВД за счет федеральной казны 1,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного смертью ее сына.

Дмитрий Демидов погиб 11 ноября 2015 года в кабинете Артемьева, который Следственный комитетом обвинялся в убийстве человека. Красногвардейский суд переквалифицировал эпизод на 109-статью УК «Причинение смерти по неосторожности» и приговорил оперативника к 1 году 9 месяцам колонии. Горсуд это решение оставил в силе. Артемьев на судебном следствии выдвигал противоречивые версии, в том числе приписывал авторство выстрела самому Демидову.

Первое слушание в Замоскворецком суде по гражданскому иску к МВД назначено на 29 января.