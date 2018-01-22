«Зенит» начал 2018 год с разгрома датчан

Победой для футбольного клуба «Зенит» 22 января завершился первый товарищеский матч на сборах в Дубае против «Копенгагена». Петербургская команда разгромила соперника со счетом 5:0.

Дублем отметился Андрей Панюков (18-я и 34-я минуты), по голу забили Антон Заболотный (28-я минута), Матиас Креневиттер (62) и Александр Кокорин (86).

Следующий матч «Зенит» проведет 25 января против пражской «Славии». Начало в 18:00.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в чемпионате России. От лидирующего «Локомотива» петербуржцев отделяют 8 очков.