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22.01.2018 19:30

«Фонтанка» за 60 секунд — 22 января

В МО «Сампсониевское» – не жизнь, а праздник. За три года сыгранная команда из танцующих, поющих и заседающих попилила около 200 млн рублей. Жители «Сампсониевского», а вы помните, что вам показали за эти деньги?

Четыреста семей в Курортном районе полвека ждали и вот дождались: Песочное расселяют. Но вот неувязочка: они хоть и в бараках живут, но никто не хочет с земли уходить. Потому что земля — золотая.

В России могут ввести «фактические брачные отношения». Прожили пять лет — считай, женаты, и имущество в случае чего будут делить, как у женатых. Халява кончается, мужики. Придется раз в пять лет съезжать к маме, «обнуляться».

Сержант полиции Белова, хотя и не Люба, но вполне себе звезда "Ютьюба". Минута ее славы набрала больше 105 тысяч просмотров, но не потому, что публике выступление блондинки Беловой понравилось. Начальство устыдилось не только того, что, помахивая удостоверением, сержант была пьяна, но и что «тыкала» гражданам.

После дождичка в четверг снова будет вам мороз. Это питерская зима, детка. Испытание не для слабаков.

А в Центральном районе Петербурга жильцы многоквартирного дома прошлись на лодке по затопленному подвалу. Крокодил не всплыл, но аварийная бригада подняться на борт все равно не решилась.

Петербургские депутаты и чиновники Смольного купят билеты на матчи чемпионата мира по футболу, которые состоятся в Петербурге, вне общей очереди. Утешает только то, что на самих матчах за пивом им все равно стоять придется.

А в Красногвардейском районе тушили ангар, полный раритетных автомобилей. «Понтиак» и «Кадиллак» 1956 года удалось спасти, хоть огнем их и покоцало. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.

 


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