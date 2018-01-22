Защитник «Зенита» Иванович покинул сборы в Дубае

Защитник футбольного клуб «Зенит» Бранислав Иванович покинул сборы команды в Дубае. Как стало известно «Фонтанке», сербский футболист улетел в Петербург для медобследования.

«Находясь в ноябре в национальной сборной, Иванович прошел лечение. Сейчас в «Зените» решили перестраховаться и отправить его в Петербург на дополнительное обследование», – заявили в пресс-службе клуба.

Ранее Иванович на сборах перешел на индивидуальный режим тренировок.

Напомним, в начале января болельщики «Зенита» признали гол Ивановича в ворота «Реал Сосьедад» лучшим в первой половине сезона-2017/18.

В данные минуты "Зенит" проводит в Дубае первый матч сезона против "Копенгагена". Счет в контрольном матче 4:0 в пользу петербургского клуба.