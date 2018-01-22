Упавший из окна восьмого этажа мальчик идет на поправку, сбор средств остановлен

Малыш, на руках с которым из окна 8-го этажа выпрыгнула испугавшаяся пожара мама, переведен из реанимации в отделение нейрохирургии. Сбор средств на лекарства, которые были необходимы ребенку, закончен.

Об этом 22 января сообщает уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова. Трехлетний малыш идет на поправку, ему не понадобилась операция, однако впереди долгая реабилитация. Не такой благополучный прогноз у его матери, она все еще находится в тяжелом состоянии. «Фонтанка» ранее писала, что для лечения ребенка необходимы дорогостоящие препараты. На сегодняшний день необходимая сумма собрана, лекарства куплены и сбор средств остановили.

Напомним, 14 января на Софийской улице, 34/2, начался пожар. Не дожидаясь спасателей, 22-летняя женщина прыгнула из окна вместе с сыном. Огонь сотрудники МЧС потушили за считаные минуты, из квартиры эвакуировали сожителя петербурженки, он был пьян.