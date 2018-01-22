В Киеве обвалился автомобильный мост

В Киеве 22 января обрушилась часть конструкций путепровода на пересечении бульвара Гавела и улицы Комарова.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на портал dtp.kiev.ua в Facebook.

"На мосту по Вацлава Гавела обвалилась часть конструкции. Полиция перекрыла проезд. Уже возник километровый затор", – говорится в сообщении.

Насколько критичны повреждения для транспортной конструкции моста – пока неизвестно.

Напомним, 27 февраля 2017 года в Киеве обрушился Шулявский путепровод. К счастью, никто не пострадал. Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко тогда заявил, что мост обвалился, потому что устал.