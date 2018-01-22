Шойгу прилетел в Ханой

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом во Вьетнам, где завтра, 23 января, проведет переговоры с главой национальной обороны республики Нго Суан Литем по вопросам военного сотрудничества двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, добавляя, что программой пребывания Сергея Шойгу в Ханое предусматриваются его встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом.

Министр обороны России прибыл в Социалистическую Республику Вьетнам из Лаоса, где находился сегодня с официальным визитом.

20-21 января Сергей Шойгу посетил Мьянму. По итогам визита Мьянма приняла решение закупить партию российских истребителей Су-30.