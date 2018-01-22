Прокуратура Испании попросила выдать евроордер на арест Пучдемона, суд отказал

После появления бывшего главы парламента Каталонии Карлоса Пучдемона на дебатах в Дании прокуратура Испании обратилась в верховный суд страны с требованием выдать общеевропейский ордер на арест мятежного чиновника. Судья Пабло Льярена отказал.

Об этом 22 января сообщает испанское издание La Vanguardia. Решение судьи было мотивировано «некоторыми нюансами», однако в целом он признал справедливость требования арестовать Пучдемона и предположил, что может быть целесообразно попросить об этом руководство другой страны. Тем временем на дебатах в Копенгагене, ради которых Пучдемон и покинул Бельгию, нынешний глава каталонского парламента Роже Торрен предложил кандидатуру Пучдемона на пост главы правительства Каталонии. Пучдемон дал свое согласие. На территории Испании ордер на его арест действителен.