Прокуратура Испании попросила выдать евроордер на арест Пучдемона, суд отказал
После появления бывшего главы парламента Каталонии Карлоса Пучдемона на дебатах в Дании прокуратура Испании обратилась в верховный суд страны с требованием выдать общеевропейский ордер на арест мятежного чиновника. Судья Пабло Льярена отказал.
Об этом 22 января сообщает испанское издание La Vanguardia. Решение судьи было мотивировано «некоторыми нюансами», однако в целом он признал справедливость требования арестовать Пучдемона и предположил, что может быть целесообразно попросить об этом руководство другой страны. Тем временем на дебатах в Копенгагене, ради которых Пучдемон и покинул Бельгию, нынешний глава каталонского парламента Роже Торрен предложил кандидатуру Пучдемона на пост главы правительства Каталонии. Пучдемон дал свое согласие. На территории Испании ордер на его арест действителен.
Справка:
1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости от Мадрида, на котором большинство проголосовало за отделение. 27 октября парламент региона был распущен, в этот же день Каталония провозгласила независимость, а конституционный суд страны признал резолюцию незаконной. Пучдемона и четырех советников правительства автономии обвинили в организации мятежа. Верховный суд Испании выдал ордер на арест чиновника, если он окажется на территории страны.