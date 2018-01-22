Великобритания заметила, что сильно отстает от РФ в военном плане

Великобритания отстает от России в плане расходов на оборону и военных возможностей. Об этом говорится в докладе главы Генерального штаба Великобритании Ника Картера, подготовленном для публичного выступления в Лондоне.

«Наша способность упредить угрозы или ответить на них будет разрушена, если мы не будем идти в ногу с нашими противниками», — считает Картер. Его слова в понедельник, 22 января, приводит Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

По мнению Ника Картера, Соединенное Королевство рискует остаться беззащитным перед лицом внешних угроз, в том числе в случае гибридной войны со стороны России и других потенциально враждебных государств. Страна также столкнется со сложностями в противостоянии кибератакам, направленным как на военную, так и на гражданскую сферы.

«Скорость принятия решений, скорость развертывания и современные возможности необходимы (...) Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки», — указал глава Генштаба.

Картер считает, что Россия создает все более агрессивные экспедиционные войска. По его словам, Москва уже сейчас может похвастаться возможностями, в том числе используемым в Сирии вооружением, с которыми Великобритании достаточно сложно бороться.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, находятся не за тысячи километров, а на пороге Европы (...). Великобритания не защищена от этого», — подчеркнул он.

Глава Генштаба должен сделать свой доклад на фоне дебатов по поводу увеличения расходов на оборону. В британском Минобороны утверждают, что траты на военные цели сократились настолько, что перестали удовлетворять нуждам.