До Олимпиады допустили 18 российских лыжников

Международная федерации лыжного спорта (FIS) опубликовала список российских спортсменов, выполнивших все критерии отбора на Олимпиаду-2018.

Как сообщает 22 января RT, всего отбор прошли 18 отечественных лыжников.

Полностью список выглядит так:

Мужчины – Сергей Устюгов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Глеб Ретивых, Ермил Вокуев и Александр Кочетков;

Женщины – Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Юлия Чекалева и Полина Толстых.

Ранее до Олимпиады в Пхенчхане был не допущен 6-кратный олимпийский чемпион шорттрекист Виктор Ан.

Напомним, Международный Олимпийский комитет 5 декабря 2017 года не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнять ряд требований, одно из которых незапятнанная допинговая история.