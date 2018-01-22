Смольный утвердил программу капремонта дорог на 5 лет

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга утвердил Адресную программу капремонта дорог на 2018 – 2022 годы. В ближайшие годы будут выделять примерно по 1,2 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства 22 января, в 2018 году бюджетные расходы предусмотрены в размере 1,18 млрд рублей, речь идет о 26 объектах. Среди них 10 так называемых переходящих, по которым работы начали в 2016 и 2017 годах. Это Ярославский пр., ул. Салова на участке от Софийской ул. до Волковского пр., участок Шлиссельбургского шоссе, пр. Стачек от пр. Маршала Жукова до ул. Лени Голикова и другие. Из новых можно отметить Складскую улицу, ремонт трамвайных путей на Авиаконструкторов, Среднеохтинском проспекте и на Петергофском шоссе. Кроме того, программа предусматривает организацию остановок городского пассажирского транспорта в 4 районах – Кировском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском.

В 2019 году планируется начать Наличную улицу от Малого проспекта до улицы Нахимова и Рощинскую улицу. В 2020-м — Санкт-Петербургское шоссе от проспекта Буденного до Фронтовой, Придорожную аллею и Петергофское шоссе от проспекта Маршала Жукова до ул. Партизана Германа. Из программы на сайте КРТИ понятно, что ежегодные отчисления до 2020 года будут составлять примерно те же 1,2 млрд.

В 2017 году был проведен капитальный ремонт 28 объектов на общую сумму 1,6 млрд рублей, в частности Удельного проспекта от пр. Энгельса до Костромского пр., пр. Тореза от ул. Рашетова до пр. Энгельса, участки Бассейной улицы и пр. Юрия Гагарина.

В октябре стало известно, что на ремонт дорог в 2018 году Смольный намерен потратить 5 млрд рублей. В 2017 году отремонтировали 116 объектов на 5,2 млрд рублей.