Четыре проекта комплексного развития территорий в Петербурге не попадут в ПЗЗ

Четыре из 14 проектов КУРТ (комплексного устойчивого развития территории) будут исключены из Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) при их корректировке. Решение об этом было принято 22 января на совещании с участием вице-губернатора Албина и чиновников строительного блока Смольного.

Как сообщает пресс-служба вице-губернатора, понятие КУРТ введено в градостроительное законодательство федеральным законом № 373, вступившим в силу 1 января 2017 года. Сейчас в ПЗЗ, в приложении № 6, имеются границы 14 территорий КУРТ. Однако комитет по градостроительству и архитектуре проанализировал возможность их реализации и рекомендовал четыре территории исключить из списка. Это территории в районах Киевского шоссе, аэродрома Горелово, Дальневосточного проспекта и поселка Лисий Нос.

Десять оставшихся проектов КУРТ признаны реализуемыми – по инициативе правообладателей участков, в том числе пять из них – по инициативе города. В дальнейшем, как было сказано на совещании, вопрос об исключении четырех КУРТов из ПЗЗ рассмотрит Комиссия по землепользованию и застройке.