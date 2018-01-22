Один и тот же светофор на Славы сбивают четвёртый раз за три дня

Катастрофически не везёт светофору на пересечении проспекта Славы и Белградской улицы. В понедельник, 22 января, он попал в два ДТП, одно за другим. Оба раза его снесли. И ещё дважды – в субботу и в воскресенье.

Любопытной была авария, случившаяся 21 января. Сначала в светофор влетел «Опель», а потом туда же занесло «Фольксваген». Он, по словам очевидцев, попал аккурат между «Опелем» и приехавшим эвакуатором, добив «Опель» со второй стороны.

Подробности, фотографии и видео о «жизни и смерти» несчастливого светофора, а также объяснения автомобилистов, знающих этот участок дороги, – на «Водителе Петербурга».