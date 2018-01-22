Милонов хочет защитить от иностранцев президентские выборы законопроектом о регистрации по паспорту в соцсетях

Депутат Виталий Милонов внес в Государственную думу законопроект о регистрации в соцсетях только при наличии паспорта. Как рассказали «Фонтанке» 22 января в его пресс-службе, таким образом парламентарий надеется не только спасти российских школьников от пропаганды насилия, но и защитить президентские выборы от иностранного вмешательства.

Согласно законопроекту, детям до 14 лет будет разрешено завести страницу в соцсетях только после письменного разрешения родителей или опекунов. Законопроект предусматривает, что перед тем, как завести аккаунт, гражданин будет обязан представлять в электронной форме документ, удостоверяющий личность.

В проекте закона прописан штраф для тех, кто не будет соблюдать процедуру: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Весной прошлого года Милонов уже вносил похожий законопроект, однако профильный комитет Госдумы рекомендовал его отклонить.

«В этот раз мы учли все замечания, провели встречи с экспертами и блогерами. Внесли вновь именно сейчас не случайно – в последнее время участились случаи насилия в школе. Насмотревшись негатива в соцсетях, дети начинают воплощать его в жизнь. Более того, впереди президентские выборы, этот законопроект поможет оградить кампанию от вмешательства иностранных пользователей. Многие соцсети и без закона предлагают пользователям пройти верификацию – например, Facebook», – объяснили в аппарате Виталия Милонова.