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22.01.2018 18:27

Соляной бюджет Центрального района

Самый дорогой проект народного бюджета Петербурга пытаются обжаловать. Шансов мало, комиссия уже проголосовала, хотя одобрения ответственных чиновников не дождалась.
Соляной бюджет Центрального района
скриншот сервиса Яндекс.Карты

Пять районов Петербурга в конце года решили, на что потратить 50 млн рублей, которые доверили  распределять самим жителям в рамках проекта «Твой бюджет». Комблаг не успел опомниться, а 8 млн рублей уже выделили на благоустройство Соляного сквера на Гангутской улице. Почти весь районный кусок отдали проекту, на который пока есть только отрицательное заключение чиновников. 

Впервые проект «Твой бюджет» по бразильскому примеру Смольный запустил в сентябре 2016 года. Любой горожанин может предложить свою идею в сфере благоустройства, транспортной инфраструктуры или культуры. Лучшие инициативы выбирает районная комиссия, состоящая из самих участников. Бюджет для каждого из районов составляет 10 млн рублей. Все регламенты, правила и расписания — на сайте комитета финансов; на первый взгляд, ничего сложного, при должном энтузиазме попадешь в комиссию и сможешь повлиять на распределение каких-никаких средств в интересах района. Еще и в новостную сводку попадешь, если речь не о замене скамеек в сквере, а, к примеру, о резонансной велосипедной теме

Заявки принимали в мае-июне, итоги голосования за 2017 год подвели, само собой, в конце декабря. Участвовали 5 районов, без велодорожек на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе не обошлось и в этот раз. Собственно, о них больше всего и говорили, на каждую выделили по 5 миллионов, то есть по половине районного народного бюджета. При этом есть проекты и подороже; к примеру, реконструкция сквера Виктора Цоя на «Спортивной» за 7,7 млн или благоустройство сквера «Библиотеки друзей» в Московском районе за 6,5 млн. 

Самым дорогим оказалось благоустройство Соляного сада на Гангутской — 8 млн рублей. Проект серьезный, и проблем вокруг него оказалось, соответственно, больше, чем в среднем "по больнице". По информации «Фонтанки», готовится обращение о нарушении регламента в адрес вице-губернатора Михаила Мокрецова, главы района Андрея Хлуткова, председателя  комитета финансов Алексея Корабельникова и, чтобы два раза не вставать, президента Владимира Путина. Интриговать незачем: инициаторами, само собой, выступили авторы другого проекта, проигравшего на голосовании, присоединяется и часть бюджетной комиссии.

Соляной бюджет Центрального района

«Фонтанка» не собирается выстраивать иерархию предложенных жителями инициатив и обсуждать, нужно ли благоустройство Соляного сада. А корреспондент и вовсе живет на Васильевском острове и соваться в центр с рекомендациями не готов. Однако делят на голосовании крайне скудный кусок бюджетного пирога, все на виду. Перед тем как выносить инициативу на голосование, авторы должны получить положительное или условно-положительное заключение от ответственных ведомств. Условно-положительное выдается в том случае, если конкретный комитет готов согласовать проект при соблюдении некоторых условий, и к моменту голосования в исходный вариант должны быть внесены сответствующие изменения. 

На экспертизу отдавали проект под названием «Модернизация и комплексное благоустройство Соляного переулка и прилегающих к нему территорий Соляного городка и Соляного сада. Презентация и сейчас есть в официальной группе «Твоего бюджета» по Центральному району "ВКонтакте". Предусматривалось обновление покрытия площадок и дорожек (3 млн рублей), озеленение (2,5 млн), детское игровое оборудование (1,5 млн), скамейки и малые архитектурные формы (1,25 млн) — т. е. максимум 8,25 млн рублей.  Планы серьезные, на выходе должно получиться «пространство городского исторического и культурного значения». 

Комитет по градостроительству и архитектуре открестился от согласования проекта, отметив, что это компетенция комблага и района. Комитет по энергетике все одобрил. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников выдал условно-положительное: рекомендовал отказаться от работ, связанных с углублением больше, чем на полметра, а также получить необходимые заключения и согласовать проектную документацию в КГИОП. В этом случае проект можно реализовать опять же силами комитета по благоустройству. Вот на нем-то и споткнулись. Сам комблаг дал отрицательное заключение. «Инициатива не может быть реализована комитетом, поскольку затрагивает территории и вопросы, не находящиеся в ведомстве комитета по благоустройству, релизация инициативы требует значительных финансовых затрат». Чиновники согласились отвечать только за сад между Гагаринской и Соляным. При этом эффективность инициативы они оценили низко, так как «Регион-Строй» ведет в саду работы по строительству систем наружного освещения и будет заниматься этим, если судить по ордеру ГАТИ, аж до лета. 

Авторы и модераторы голосования вступили в переписку с комитетом. В какой-то момент вышли на два варианта: «экономичный» (отказ от создания нового проекта благоустройства, только замена детского оборудования, малых архитектурных форм и восстановление озеленения) и «полный» (изменение сети дорожек, зонирования и другое). Незадолго до итогового голосования лишнее отсекли еще раз. «Возможна закупка и установка детского игрового оборудования в саду на Гангутской ул. между Гагаринской ул. и Соляным пер. взамен утраченного и устаревшего на аналогичное оборудование до конца 2019 года, без изменения планировочного решения объекта ЗНОП, в том числе планировки, площади и покрытия детской площадки, – пишет комитет. – Полный вариант нецелесообразен, так как на участке есть инженерные коммуникации, расположена газораспределительная станция, перенос площадки невозможен». 

Переписка организаторов с комитетом по благоустройству нашла отражение в названии проекта. Сейчас на сайте комитета финансов он озаглавлен как «Благоустройство Соляного сада», описательная сторона следующая: «Установка детской и спортивной площадки, благоустройство сквера Соляной пер., 12». То есть географические амбиции авторов уменьшились, но не финансовые. Проект на те же 8 млн выпустили на голосование, где он 20 декабря и победил. Не то, чтобы все прошло гладко. В протоколе голосования указано, что один из членов бюджетной комиссии обратил внимание на отрицательное заключение комблага, однако модератор-консультант Олег Паченков продемонстрировал членам комиссии «электронное письмо за подписью сотрудника КБДХ (так в протоколе. — Прим. кор.), содержащее  в приложении файл с текстом, однозначно указывающим на изменение результата экспертизы по инициативе П. Капустина (автор проекта. — Прим. кор.) на условно-положительный». 

Связаться с Паченковым «Фонтанке» не удалось. Капустин, в свою очередь, объяснил отрицательный ответ комблага тем, что изначальный более объемный проект по большей части не входил в его компетенцию. Между тем положение об экспертизе говорит ясно: «Отрицательное заключение на инициативу выдается в том случае, когда инициатива находится в рамках полномочий данного исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, но возможности ее реализации отсутствуют в связи с причинами организационно-правового характера либо при несоответствии бюджета инициативы общему бюджету проекта (в 2017 году – 10 млн руб.). В иных случаях следует выбирать вариант «условно-положительное заключение». То есть дело не в полномочиях. Однако «Фонтанка» решила не толковать эзотерическую переписку комисии и чиновников, а обратиться к первоисточнику. В комитете по благоустройству ответили однозначно: на данный момент есть только отрицательное заключение. 

Там же на итоговом заседании у авторов спросили: как так вышло, что проект ужался, а его стоимость — нет? Автор инициативы Капустин в ответ заявил, что максимальная предлагаемая им стоимость инициативы может быть целиком израсходована на малые архитектурные формы, включающие современное и качественное оборудование для детей и подростков. В разговоре с «Фонтанкой» он подтвердил эту позицию. 

Еще раз: «Фонтанка» не против благоустройства Соляного сада, Соляного городка и всего Центрального района. И подавно не против проекта «Твой бюджет». Он упирает именно на открытость, в правилах прописано даже количество предупреждений за вопросы с места; поэтому вдвойне неясно, как судьба Соляного сада согласуется с пунктом «инициативы, имеющие  отрицательное  заключение по итогам экспертизы, на голосование не выносятся».

В комитете финансов, замглавы которого Наталья Лукьянова присутствовала на итоговом голосовании, подтвердили эту общетеоретическую позицию. «Фонтанка» спросила ведомство: нет ли нарушения в данном конкретном случае? Ответа пока нет. Чтобы провести повторное голосование, нужно мнение большинства членов бюджетной комиссии о допущенных нарушениях, в случае Центрального района — 10 человек. Столько среди авторов обращений в Смольный и Кремль не набирается. 

Всего для участия в проекте в 2017 году было подано 1356 заявок от 1170 человек. На экспертизу была отправлена 81 инициатива.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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