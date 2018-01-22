Единственный старинный особняк на Петроградской набережной вернули под охрану

Куйбышевский райсуд Петербурга принял меры предварительной защиты, приостановив действие распоряжения КГИОП о снятии с госохраны деревянного дома № 24 на Петроградской набережной. Таким образом, как сообщили «Фонтанке» в петербургском ВООПИиК 22 января, особняк, который начали строить еще в 18-м веке, оставшийся единственным историческим зданием на Петроградской набережной, вновь взят под охрану.

Ранее ВООПИиК и КГИОП вели по поводу судьбы здания дискуссии, в том числе и судебные. В декабре 2016 года КГИОП отказался включать этот особняк в реестр выявленных объектов культурного наследия. Градозащитники подали иск в Куйбышевский суд, оспорив соответствующее распоряжение ведомства, с требованием признать незаконным распоряжение КГИОП о снятии здания с охраны.

Напомним, 17 января Градсовет одобрил проект строительства отеля позади этого особняка и реконструкции самого старинного здания под ресторан. Однако решение суда означает, что теперь в старом доме возможны только работы по сохранению.