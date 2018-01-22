Суд признал недействующим постановление об утверждении проекта планировки «Планетограда»

Постановление Смольного, которое три года назад утвердило проект планировки и межевания (ППТ) жилого комплекса «Планетоград», признано недействующим. Такое решение 22 января принял городской суд Санкт-Петербурга. Постановление перестает действовать с момента вступления решения суда в законную силу.

ППТ оспаривали в суде те же градозащитники, которые ранее в Куйбышевском райсуде выиграли судебный спор у застройщика «Планетограда» – компании Setl City, — приостановив разрешение на его строительство.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд требования истцов удовлетворил частично, признав, однако, правомерным основное требование иска. В качестве заинтересованных лиц было привлечено Министерство культуры РФ и ООО «Моргал Инвестментс» (израильская компания, разработчик ППТ и инициатор строительства, соглашение с которым было подписано городом еще в 2014 году). Минкульт в суд не явился, однако признал свое заключение, целиком встав на сторону истцов и заявив, в частности, что проект планировки в министерство не поступал.

«Компания ООО «Моргал Инвестментс» – разработчик ППТ – в предусмотренные законодательством сроки будет обжаловать решение Горсуда в следующей инстанции, – прокомментировали решение в Setl City. – Что касается признания недействительным разрешения на строительство, компания уже подала апелляцию на решение Куйбышевского районного суда в вышестоящую инстанцию, которая будет рассмотрена в феврале 2018 года».