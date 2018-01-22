Лунев и Заболотный сыграют в первом матче «Зенита» в 2018 году

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на первый товарищеский матч в 2017 году, которым станет товарищеская встреча «Копенгагена» 22 января в Дубае.

Как сообщает пресс-служба петербургской команды, с первых минут выйдут Андрей Панюков, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Дмитрий Плетнев, Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Жирков, Илья Скроботов, Никита Какоев, Дмитрий Богаев.

В запасе остались Юрий Лодыгин, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси.

Начало встречи в 18:00. В прямом эфире игру можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте «Зенита».

Напомним, в Дубае у «Зенита» запланированы еще два товарищеских матча: 25 января — со «Славией» и 28 января — с «Гуанчжоу Эвергранд».