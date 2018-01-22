Минтранс отрицает необходимость бумажного билета для прохождения контроля в посадочную зону аэропорта

Министерство транспорта РФ ответило на запрос депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского о необходимости иметь бумажный билет для прохода в посадочную зону аэропорта. Депутат обратился в министерство, узнав о намерении ввести эту норму в аэропорту Пулково.

«В декабре я обратился в Минтранс в связи с появлением информации о том, что аэропорт «Пулково» собирается вернуть старый порядок оформления бумажных авиабилетов. И что на паспортном контроле надо будет предъявлять не только посадочный талон и паспорт, но и бумажный билет. На мой взгляд, это совершенно избыточно – при наличии посадочного талона. Получил ответ Минтранса. Там ясно написано: распечатанный билет не нужен», – сообщил на странице в Facebook депутат.

Как говорится в ответе Минтранса, для прохождения контроля достаточно иметь посадочный талон и паспорт, необходимость показывать бумажный билет законодательство не предусматривает.

Ранее сообщалось, что новое правило вводится по требованию прокуратуры. Ведомство провело проверку воздушной гавани и потребовало, чтобы у каждого пассажира были не только посадочный талон и паспорт, но и распечатанный билет. В Пулково такую практику считают устаревшей и опасаются, что проверка бумажных билетов займет дополнительное время и может привести к очередям.

Позже компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, заявила, что введение новых правил прохода в зону контроля и предполетного досмотра отложено до августа 2018 года.