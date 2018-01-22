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22.01.2018 17:40

Догонит ли гражданский брак официальный

Сенатор Антон Беляков предложил узаконить понятие «гражданский брак» и в случае его распада делить имущество поровну. «Фонтанка» искала пользу и выгоду в смелой реформе семьи и, конечно, соответствие духовным скрепам.
Догонит ли гражданский брак официальный
@PressFIti/Zoonar/purplequeue

Понятие «фактические брачные отношения» предложил ввести в Семейный кодекс России сенатор от Владимирской области Антон Беляков. Автор инициативы, которая уже поступила на рассмотрение депутатов Государственной Думы, настаивает, что надо дать больше юридических прав парам, живущим в гражданском браке больше пяти лет. Без походов в ЗАГС и штампов в паспорте. Если мужчина и женщина родили ребенка, то им достаточно прожить вместе два года, чтобы стать «в законе», и если что-то пошло не так, иметь возможность по закону поделить все совместно нажитое имущество поровну.

Равнение на Европу

«Фонтанке» сам автор нововведения, сенатор Беляков, пояснил, что принцип фиксации таких «брачных уз» отрегулирован уже очень во многих странах. Подобная практика применяется в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии. «Наработана правовая практика, – уверен Антон Беляков. – С тем, что могут возникнуть какие-то сложности с имплементацией такого рода норм в наше законодательство, – я почти уверен, что этого не будет. Всё очень просто, если супруги согласны, т.е. совместно проживающие люди, они понимают, что прошло уже 5 лет, совместно нажитое в это время имущество будет находиться в равной долевой собственности».

Главный вопрос в том, как доказать пятилетний союз,  если кто-то отказывается от него из совместно проживавших лиц. «Как показывает практика, с этим никаких проблем нет, – также убежден сенатор Беляков. – Потому что всегда есть соседи по подъезду, консьерж, арендодатель, если снимали квартиру, есть фотографии совместных поездок, люди, с которыми они встречались в этих поездках, есть чеки, квитанции».

В случае если Госдума примет закон «о браке без брака», стороны в случае «развода» смогут обратиться в суд, который и будет, по мнению сенатора, признавать имущество нажитым во время совместного проживания и находящимся в равной долевой собственности.

Госдума задумалась

Депутат Госдумы – глава профильного думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева уже высказалась об инициативе, заявив, что в Семейном кодексе РФ понятие брака уже четко прописано, а все остальное – домыслы. Тем не менее, как уточнила Плетнева, в профильном комитете инициативу рассмотрят. 

«У меня нет никаких сомнений в успехе, – уверен Антон Беляков. – Не может быть во всём мире так, а в России иначе. Я понимаю, что у нас есть свои особенности, что мы суверенное государство. Но повторяю, что это общий тренд в мировой юридической науке. У меня нет никаких сомнений, что этот вопрос раньше или позже, но всё равно будет урегулирован, т.к. количество такого рода дел в судебной практике будет постоянно расти. Законодатель просто обязан такого рода вопросы урегулировать».

Антон Беляков рассказал, что с законопроектом о легализации «гражданских браков» он «возился пару лет»: «Общество стремительно меняется, и юридическая наука – это тоже не какая-то бетонная плита. Она меняется вслед за изменениями вокруг нас».

Измена цифр

«А что касается статистики, то минувший 2017 год оказался самым низким за последние 20 лет с зарегистрированным числом браков, – пояснил ход своих мыслей сенатор. – Можно было бы предположить, что это связано с утратой семейных ценностей. Но всё ровно наоборот. Порядка 85% респондентов ВЦИОМ говорят, что семья в их жизни – это самое важное, что семейные ценности для них самые важные. Возникает вопрос: почему же тогда число браков снижается, если семья – это главное для большинства граждан? А всё очень просто. Те же самые респонденты в социологических исследованиях говорят, что они не разделяют брак на «зарегистрированный» и «незарегистрированный». Т.е., находясь в гражданском браке, люди считают сами себя «супругами». 

Санкт-Петербург, судя по всему, идет в русле с общероссийским трендом. В комитете по делам записи актов гражданского состояния правительства Петербурга «Фонтанке» сообщили, что в 2017 году в Петербурге было зарегистрировано чуть более 52 тысяч браков. Правда, в 2016 году их было заключено меньше, около 50 тысяч, так что можно было бы зафиксировать положительную динамику. Но в 2015 году официальных браков было заключено почти 57 тысяч, а в 2014 году – 57,5 тысяч. В свою очередь, число разводов в Петербурге в 2015 году составило чуть больше 24,5 тысяч, а в 2016 году – 25 тысяч «с хвостиком».    

На данный момент все остальные граждане, живущие друг с другом, супругами для государства не являются. «Соответственно, возникают коллизии, когда, скажем, люди живут вместе, купили автомобиль, оформили его на мужчину, поскольку он чаще за рулём. В результате это имущество стало не находящимся в равной долевой собственности, как если бы они были в официальном браке, а стало собственностью мужчины. В случае расставания пары машина останется мужчине, а женщина окажется в ущемлённом положении»,  – расстраивается Антон Беляков.

Юристы разводят. Руками

Лариса Широкова – юрист в самом громком современном российском деле о разводе, адвокат экс-супруги актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, – также считает, что институт семьи должен складываться в пользу женщин, поскольку именно женщина чаще всего сидит дома с ребёнком в период декретного отпуска и не имеет дохода. «Если гражданский супруг не позвал её замуж, конечно же, я за то, чтобы женщины рожали и знали, что за этим будет стоять какая-то материальная ответственность, – поясняет Лариса Широкова. – В конце каждой истории должны стоять денежные гарантии».

Однако в существующем варианте инициатива сенатора не вызывает у юриста понимания. «Для меня, как для любого юриста, никакого института гражданского брака не существует вообще. Существует институт сожительства, – настроена критически к инициативе сенатора Белякова адвокат Широкова. – Если так рассуждать, мы можем игнорировать многие другие сферы действующего законодательства. Например, кто-то не хочет подписывать трудовой договор и таким образом игнорирует трудовое право. Кто-то решит для себя возможным ездить по встречной полосе, нарушать ПДД, игнорировать Административный кодекс. Подменять понятие брака категорически нельзя. Что такое зарегистрированный брак? Это история, которая порождает юридические последствия. В этом случае законодатель всё уже придумал, прописал. И это всё закреплено огромной практикой».

Лариса Широкова вспоминает, что «история уже всё видела». «Раньше предметом отношений так называемого гражданского брака являлась «совместная хозяйственная деятельность», – говорит она. – И тогда получалось, что людей ничего не связывало, кроме хозяйства, ни совместные дети, ни совместная старость. Они просто покупали вместе кастрюли и варили в них борщи. Я считаю, что те люди, которые захотят обойти институт брака в этой части, они захотят обойти и многое другое. Что им мешает вступить в брак и идти по пути, который уже давно прописан законодателем? Т.е. мы должны изменить законодательство в пользу тех, кто не особо нуждается в нашем мнении, но тут же начинает в нём нуждаться, если нужно доказать, что телевизор был куплен совместно? Но если телевизор покупался в таком режиме, нужно понимать, что претендовать на него оба не могут. Он достанется тому, у кого есть чек».

«Некая логика в идее Белякова есть, – меж тем считает большой специалист в вопросах взаимоотношений полов доктор медицинских наук, сексолог Лев Щеглов. – Формально действительно история такова, что всё большее количество людей желают организовывать семью,  но не фиксировать это юридически. Штамп в паспорте люди не хотят ставить прежде всего потому, что они не видят в этом особого смысла. В советское время без штампа в паспорте невозможно было ни отдыхать вместе, ни заселиться в гостиницу. Была куча препон. Препоны ушли, а преимущества не пришли. Да, это может быть выгодно с точки зрения финансов, налогов, но существа дела не меняет. Люди могут быть семьёй, родить и воспитать прекрасных детей, оставаясь всю жизнь в гражданском браке. В то же время люди могут быть юридически в браке, но безответственными».

Глас скреп

А вот коллега сенатора Белякова по законодательному цеху, он же регулярный участник крестных ходов по центральным улицам Петербурга депутат Госдумы, Виталий Милонов уверен, что «господин Беляков выступает адвокатом дьявола, защищая интересы всевозможных сожительниц, которые не обременяют себя нравственными нормами». «По сути, он предлагает нравственный терроризм, – убежден Милонов. – Это неолиберальная норма, которую ему, видимо, подсказали в ультралиберальных кругах Швеции. Он хочет поставить на одну нравственную прямую брак и вот этих сходящихся-расходящихся. Это разные вещи! Государство заинтересовано в браках. А Беляков пытается увести нас по дьявольской тропе, освещённой лунным светом. Пойти на компромисс вот этого нравственного дауншифтинга. Но ад не имеет дна, предела. Падение будет дальше и дальше. Не удивлюсь, если завтра Беляков предложит легализовать однополые браки. Ведь эти пёсики тоже живут друг с другом. Да, живут. Значит, надо это всё уничтожить. Сделать так, чтобы это считалось позором. Это как козявки есть. Позорно и то, и другое». 

Назвала «вредительством» приравнивание «сожительства к браку» и коллега Антона Белякова по Совету Федерации Елена Мизулина.

Однако представители Русской православной церкви после появления законопроекта сенатора Белякова, наоборот, захотели изучить документ внимательно. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил RT, что проблема действительно есть и варианты её решения были бы весьма кстати. «Проблема кризиса семейных ценностей является актуальной, и необходимы комплексные решения в данной сфере, которые позволили бы укрепить роль семьи в обществе», – отметил священнослужитель.

Интересно, что сам сенатор Беляков в интервью «Фонтанке» не стал комментировать возможную реакцию верующих на то, что безбрачие рушит оковы и разгибает скрепы. «Без комментариев. Прошу прощения. У меня следующий звонок. Благодарю, что не забываете. Всего доброго!» – ответил автор резонансной инициативы, которую сегодня обсуждают даже гардеробщицы в детских образовательных учреждениях.

Медицина пока не в счёт

Добавим, законопроект не затронул один из важных моментов в юридических отношениях между гражданином и государством, а именно – медицинский. Например, в реанимацию пускают только близких родственников, коим является и «проштампованный» супруг. «Что касается медицинских моментов, это должно немного по-другому регулироваться, – меж тем считает Антон Беляков. – Да, такое право для лиц, состоящих в гражданском браке, было бы справедливым. Но это другое регулирование и пока не входит в зону действия моего законопроекта. Я умышленно не стал закручивать сразу все гайки. Нужно всё-таки, чтобы сначала норма, что называется, прижилась в обществе. Поэтому пока я касаюсь только вопросов имущественного характера».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»


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