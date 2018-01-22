Прокуратура добивается возврата в бюджет 20 миллионов, которые заработал обнальщик

Осужденный за незаконную банковскую деятельность петербуржец задолжал государству 20,4 миллиона рублей, которые должны были быть выплачены в качестве налогов.

Как сообщает надзорное ведомство, иск в Выборгский районный суд прокурор подал 22 января. В апреле 2017 года обвинительный приговор был вынесен в отношении петербуржца, который незаконно обналичил больше 400 миллионов рублей, заработав на этом 20,4 миллиона.

Нелегальным банкиром осужденный трудился в период с сентября 2013-го по февраль 2016 года. Он был приговорен к 4 годам условно с трехлетним испытательным сроком 18 апреля, однако возмещением ущерба прокуратура решила заняться только сейчас.