Порошенко заявил, что землю Донбасса топчет "сапог украинского оккупанта"

Президент Украины Петр Порошенко оговорился в очередной раз. Выступая на мероприятиях, посвященных Дню соборности, он заявил про украинского оккупанта, который топчет украинскую же землю.

Об этом сообщает украинское издание "Вести", публикуя видеозапись этого выступления главы государства.

"День соборности для украинцев будет с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта (тут же поправился он. – Ред.) топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины", – заявил Петр Порошенко.

В День соборности Украины отмечается следующее историческое событие – 22 января 1919 года был подписан Акт воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство. Впрочем, просуществовало это государственное образование совсем недолго – 30 декабря 1922 года Украинская ССР подписала Договор об образовании СССР.

Ранее президент Украины Петр Порошенко допустил оговорку во время речи по случаю Дня дипломатической службы Украины 24 декабря прошлого года. Он заявил, что "никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы!".