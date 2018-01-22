6-кратный олимпийский чемпион Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018

Серьезную потерю понесла олимпийская сборная России перед Олимпийскими играми – 2018. Как сообщает 22 января «Спорт-Экспресс», шорттрекист Виктор Ан был не допущен для участия на Олимпиаде в Пхенчхане.

32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе Макларена.

Напомним, на счету Виктора Ана шесть золотых медалей Олимпиады. Три из них он выиграл в Турине-2006, выступая за Южную Корею, еще три в Сочи-2014 уже в качестве гражданина России.

Напомним, Международный Олимпийский комитет в декабре не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых незапятнанная допинговая история.