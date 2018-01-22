УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay.

Приложение Android Pay можно установить на все устройства ОС Android версии 4.4 и выше с NFC- модулем, позволяющим осуществлять бесконтактную оплату.

Интерес к технологиям бесконтактных платежей у клиентов УБРиР достаточно высокий: в прошлом году каждый пятый вопрос, поступающий по обратной связи, касался сроков запуска сервисов бесконтактной оплаты. В течение всего 2017 года банк работал над внедрением самых распространенных и популярных у населения сервисов NFC-оплаты с помощью смартфонов, и теперь процесс завершен для держателей карт Visa УБРиР.

Елена Бабина, управляющий директор центра финансового планирования и анализа розничного бизнеса УБРиР:

– Уже сейчас обладатели смартфонов с технологией NFC могут использовать их для повседневных платежей: в различных магазинах, в ресторанах и кафе, за проезд в транспорте. Пока доля транзакций, совершенных с помощью сервисов бесконтактной оплаты, в общем объёме небольшая, но думаю, в ближайшие несколько лет она значительно увеличится. Разумеется, этому будет способствовать рост проникновения смартфонов, поддерживающих NFC-технологии, среди населения.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) Генеральная лицензия Банка России № 429 от 06.02.2015 г.