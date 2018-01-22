Смольный предложил создать Фонд креативных пространств

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко внес в городской парламент законопроект о создании Фонда креативных пространств. Документ 22 января представили на комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания.

Согласно документу, общая площадь Фонда креативных пространств составит 20 тыс. кв. м. Аренду помещений будут разыгрывать на торгах, для субъектов малого и среднего предпринимательства плата составит 0,01 от фактической.

«Проект предусматривает размещение в одном объекте недвижимости разных видов деятельности. Такая синергия окажет положительное влияние на товар, получаемый в результате креативной деятельности, скрещивание различных продуктов позволяет получить принципиально новое благо», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ рассмотрят на одном из ближайших заседаний ЗакСа.