Жена Дзюбы против трансфера в «Уфу», это слишком далеко от Москвы и Петербурга

Неожиданные проблемы возникли с переходом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Уфу».

Как 22 января сообщает Sports.ru со ссылкой на ТАСС, жена игрока Кристина выступила против такого варианта продолжения карьеры своего мужа.

Отмечается, что «Уфа» очень заинтересована в нем, но супруга хотела бы переехать поближе к Москве или Петербургу. Один из вариантов, который всех устроит, – тульский «Арсенал». В то же время Александр Анюков и Иван Новосельцев, также переведенные в «Зенит-2» по решению главного тренера Роберто Манчини, с высокой долей вероятности окажутся все-таки в «Уфе».

Напомним, что главный тренер «Уфы» – Сергей Семак, до 2013 года игравший за «Зенит», а затем перешедший на тренерскую работу в петербургском клубе.