Командующий войсками ЗВО запретил использовать колесную технику

Из-за сложных погодных условий на Северо-Западе России командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов отдал указание командирам соединений и воинских частей исключить применение колёсной неполноприводной техники на полигонах и дорогах общего пользования. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ЗВО.

В ряде регионов с дислокацией войск ЗВО температура воздуха опустилась ниже –20 градусов по Цельсию, из-за метелей ухудшена видимость, образовываются снежные заносы. Ограничено движение для грузовых автомобилей и общественного транспорта на ряде участков федеральных дорог в Республике Карелии, Ленинградской и Псковской областях.

"Для обеспечения повседневной жизнедеятельности войск и боевой подготовки будут применяться только полноприводные автомобили и гусеничная техника. Военные автоколонны будут обязательно сопровождаться машинами военной автомобильной инспекции. С военнослужащими ЗВО – владельцами личного автотранспорта – проведены дополнительные занятия по соблюдению правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в соединениях и воинских частях находятся в готовности сводные подразделения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для оказания помощи гражданскому населению.

Напомним, что в ряде регионов Северо-Запада во второй половине недели ожидают потепление. Синоптики обещают уже в четверг повышение температуры в Петербурге до +4 градусов по Цельсию.