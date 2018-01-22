Яровая после нападения на школы в России предложила блокировать опасные сайты без суда

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать без суда сайты, на которых детей призывают нападать на сверстников.

Об этом 22 января сообщается на странице депутата на сайте партии «Единая Россия». Документ призван защитить «несовершеннолетних от информации, побуждающей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни». Сейчас текст законопроекта читают в Следственном комитете, МВД, прокуратуре, Министерстве связи, Роскомнадзоре, Минюсте и Минобрнауки. Яровая предложила блокировать сайты без судебного решения, с согласия специальной комиссии. Она отметила, что проект разрабатывался давно, однако у ряда ведомств были сомнения насчет его целесообразности. «Происшествия в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ стали теми трагедиями, которые показали ошибочность сомнений и жизненную важность необходимости скорейшего устранения пробела в законодательстве», – считает парламентарий.

В тексте закона есть и уточнение по «зеркалам», которые копируют уже заблокированные сайты, – удалять их предлагается в течение суток.

Отметим, что в день ЧП в Бурятии, 19 января, Роскомнадзор заблокировал три группы «ВКонтакте», которые, по мнению регулятора, призывали детей к суициду посредством противоправных и асоциальных поступков.