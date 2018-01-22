При пожаре на Васильевском острове погиб мужчина

Трехкомнатная квартира на 14-й линии Васильевского острова в Петербурге загорелась днем 22 января. Пожарные справились с огнем буквально за несколько минут, однако находящийся в комнате мужчина погиб.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, вызов к 23-му дому по 14-й линии поступил в дежурную службу в 14:44, через шесть минут спасатели были на месте, еще через семь огонь уже потушили. Пламя распространилось на площади 12 квадратных метров, боролись с ним 15 сотрудников МЧС. После ликвидации пожара в пострадавшей комнате был найден мужчина, медики констатировали смерть петербуржца. Его личность устанавливают сотрудники полиции.