В подвале дома на 9-й Советской открыли навигацию

Жители дома в Центральном районе Петербурга прошлись на лодке по затопленному подвалу. Аварийная бригада, по их словам, плавсредствами оказалась не оснащена и на глубину сразу лезть не рискнула.

Как сообщила «Фонтанке» жительница дома 9/30 по 9-й Советской улице, трубу в подвале прорвало ещё в субботу, 20 января. Состояние помещения дореволюционной постройки, по словам петербурженки, уже не первый год оставляет желать лучшего. Проблемы начались после того, как у подвала появился собственник, который пожелал сделать перепланировку, но переоценил свои силы. Работы он так и не завершил, но из-за нарушенной гидроизоляции помещение периодически подтапливают грунтовые воды. Коммунальная авария добавила остроты, и уровень воды, по оценкам жителей, местами добрался до отметки в два метра. Глубину, впрочем, никто не замерял, но для надувной лодки её хватило.

«Что мы видим во время нашего одиночного плавания: маленький водопад и даже уже обледенения, – говорят участники водной экскурсии по собственному подвалу, записанному на видео. – Сбылась мечта Петра Первого – Северная Венеция в действии. Для зимы и в собственном подвале – очень неожиданное приключение».

Лодку на воду спустили уже после визита аварийной службы. Она, по словам экскурсоводов, приехала, но добраться до поврежденной трубы не смогла: «Холодной воды очень много».

Между тем сотрудникам эксплуатационного участка лодка не понадобилась вовсе. К устранению проблемы приступили сразу, но уже в начале рабочей недели. В Жилкомсервисе № 3 Центрального района «Фонтанке» уточнили, что работы 22 января идут с 10 утра, а к полудню прорыв уже ликвидировали. В настоящее время на 9-й Советской продолжают откачивать воду. Рабочие глубины избежали – для того, чтобы добраться до повреждённого участка, им хватило резиновых сапог.