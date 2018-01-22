«Зенит» интересуется капитаном юношеской сборной Франции, родившимся в Грозном

Полузащитник юношеской сборной Франции Амир Адуев может перейти в «Зенит».

Как сообщает 22 января 8news.ru, также интерес к 18-летнему игроку проявляет московский «Спартак».

Амир Адуев родился в мае 1999 года в Грозном. Когда ему было два года, родители переехали во Францию. Там он начал заниматься футболом в академии «Тулузы». Позже перешел в «Монпелье».

Отмечается, что хотя Адуев и выступает за юношеские сборные Франции, у него также имеется российский паспорт. В случае перехода он не будет считаться в РФПЛ легионером.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о покупке 24-летнего крайнего полузащитника голландского «Аякса» Амина Юнеса. Сине-бело-голубые готовы заплатить за него 10 миллионов евро.