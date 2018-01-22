Порошенко: Закон о реинтеграции Донбасса будет подписан, как только он поступит из Рады

Президент Украины Петр Порошенко поторопится подписать законопроект о реинтеграции Донбасса. Глава государства ждет, когда документ поступит из Верховной рады.

Как сообщают украинские СМИ 22 января, об этом Порошенко рассказал на торжественном собрании по случаю столетия независимости Украины. Принятый парламентом законопроект глава государства назвал примером «ответственной консолидации» власти и оппозиции.

«Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон. Хочу четко заявить – я подпишу его, как только он поступит из украинского парламента», – цитирует Порошенко UNN.

Напомним, Верховная рада приняла

закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» 18 января. Закон называет Донецкую и Луганскую области временно оккупированными, а Россию — агрессором. Он также позволяет вводить войска на территории и объявлять военное положение. Инициатором его появления был украинский президент. МИД РФ раскритиковал документ, связав его создание с нежеланием Украины выполнять минские договоренности.