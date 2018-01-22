Беременная петербурженка попала в массовое ДТП на Мечникова

В Санкт-Петербурге 22 января наблюдается много однотипных аварий – «догонялок» на скользкой дороге.

Так, на Тульской улице два автобуса столкнулись прямо на остановке «Улица Красного Текстильщика».

А на проспекте Мечникова, у пересечения с Пискарёвским проспектом, собрались «паровозиком» три автомобиля: «Мицубиши», «Тойота» и «Фольксваген». На место прибыла скорая помощь, чтобы осмотреть беременную женщину, управлявшую одной из машин.

Подробности и фотографии с места этих и других подобных ДТП – на «Водителе Петербурга».